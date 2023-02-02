Общество 02 февраля 2023, 09:32 Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице 2 февраля Синоптик Леус: в столице пройдет небольшой снег, дороги и тротуары покроет гололедица РИА «Новости»

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В четверг, 2 февраля, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах будет скользко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Он обратил внимание, что столичный регион попал на периферию циклона.

«Сегодня Москва останется под влиянием периферии циклонического вихря, медленно кружащего над северо-западом страны. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах — гололедица», — пояснил Леус.

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По словам синоптика, температура воздуха составит 0…−2 градуса, по области — −4…+1. Ветер будет дуть южный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление останется ниже нормы — 742 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность в столице будет умеренной, геомагнитное поле — неустойчивым.

Леус подчеркнул, что в пятницу в Москве прогнозируется небольшой мокрый снег, температура воздуха будет около 0 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам похолодание в выходные.