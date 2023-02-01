Эксклюзив 01 февраля 2023, 10:17 Москвичам предсказали резкое похолодание в выходные Метеоролог Шувалов пообещал москвичам похолодание в выходные РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столбики термометров опустятся до −5...−10 градусов в предстоящие выходные в Москве. На второй неделе февраля похолодание еще усилится, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Похолодание будет идти в два этапа. Первый из них придется на выходные, когда ночные температуры понизятся до 5–10 градусов мороза, а дневные — до −3...−5 градусов. Второй этап наступит 7–10 февраля, когда ночные температуры уже будут −10...−15 градусов, а дневные — 6–8 градусов ниже нуля», — отметил синоптик.

Реклама

Он обратил внимание, что переход от надоевших оттепелей к традиционной морозной февральской погоде не будет сопровождаться осадками.

«Конечно, хотелось бы, чтобы снежка подбавилось. Но переход к более февральской погоде пройдет без сильных снегопадов. Небольшой снег может быть, местами — умеренный, но не более того», — резюмировал Шувалов.

Ранее метеоролог Шувалов рассказал, какую погоду стоит ждать в Москве в начале последнего месяца зимы.