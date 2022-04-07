Москвичей предупредили о ливнях в городе днем 7 апреля

Осадки в Москве начнутся утром, возможен мокрый снег. Днем местами ожидаются дожди ливневого характера. Такой прогноз на 7 апреля РИА «Новости» дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Столбик термометра в течение дня поднимется до +9 градусов по Москве и до +10 — по Московской области. По температуре регион вернется в рамки климатической нормы.

«Сегодня погода обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, поэтому облачно, кратковременные осадки в виде дождя, а утром с мокрым снегом», — рассказал Тишковец.

Скорость ветра составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление, которое сейчас составляет 736 миллиметров ртутного столба, будет падать, предупредил синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что апрель будет ненастным, а по-настоящему теплая весенняя погода в России установится только в мае.