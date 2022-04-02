Россиянам назвали сроки прихода весны

Жителям европейской части России не стоит ждать по-настоящему теплой погоды раньше мая. Этим неутешительным прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился метеоролог, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик признался, что пока что у него нет прогнозов на приход тепла раньше мая. По его словам, в апреле ненастье также только усилится.

«Радужные прогнозы нас ждут начиная с мая и на все лето. Вот там будет все классно, но об этом сейчас говорить, я думаю, просто неуместно», — заявил он.

Тишковец предложил пережить мощный снегопад, который упадет на московский регион вечером в субботу и в ночь на воскресенье, его принесет средиземноморский циклон «Катарина».

«Это будет прямо снежный апокалипсис. Нам бы пережить, что сейчас творится на улице», — заключил метеоролог.

Утром 2 апреля Тишковец сообщил, что в выходные в Москве ожидается выпадение 60% от месячной нормы осадков, поэтому метеозависимым людям лучше остаться дома.

Также из-за аномального снегопада в столичных аэропортах задержали или отменили около 50 рейсов.