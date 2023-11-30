Эксклюзив 30 ноября 2023, 12:31 Москвичей предупредили о гололедице вечером 30 ноября Метеоролог Позднякова: вечером 30 ноября в Москве образуется гололедица Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня в Москве в первой половине дня горожан замело снегом, а к вечеру их расстроит образование гололедицы. Это связано с переходом из слабо положительного температурного режима в отрицательный, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

По ее словам, вечером осадков не ожидается, а лужи, образовавшиеся днем, замерзнут. Поэтому пешеходам следует быть аккуратнее и внимательнее, особенно при переходе дороги.

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«Предстоящей ночью в Москве будет до — 5…- 7 градусов, выпадет до одного миллиметра осадков. Днем холодная погода сохранится, — 4… — 6 градусов», — добавила синоптик.

Как отметила Позднякова, для 1 декабря это на три градуса ниже нормы.

Ранее эксперт Центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина сообщила, что москвичи смогут увидеть яркое полярное сияние 30 ноября и 1 декабря вследствие потенциально мощной магнитной бури.