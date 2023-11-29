Москва 29 ноября 2023, 18:16 Москвичей предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу Астрофизик Абунина: москвичи смогут увидеть северное сияние после магнитной бури РИА «Новости»

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Москвичи смогут увидеть яркое полярное сияние 30 ноября и 1 декабря, вследствие потенциально мощной магнитной бури. Об этом сообщила РИА «Новости» эксперт Центра космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

По ее словам, недавний взрыв на Солнце, произошедший непосредственно напротив Земли, может привести к одной из самых интенсивных магнитных бурь в этом году.

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«Хорошая была вспышка (на Солнце. — Прим. ред.) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — рассказала Абунина.

Специалист добавила, что интенсивность бури может достичь уровня G3, и даже на короткое время подняться до уровня G4. Если прогнозы подтвердятся, то жители Москвы станут свидетелями редкого явления — северного сияния — уже в ближайший четверг и пятницу. Однако вероятность увидеть его будет зависеть от чистоты небосвода.

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