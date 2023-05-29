Общество 29 мая 2023, 16:49 Москвичам рассказали об итогах первого месяца речной навигации Итоги месяца работы речной навигации подвели в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала открытия сезона причалы московских речных вокзалов приняли и отправили 285 теплоходов в десятки российских городов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

Навигация 2023 года стартовала в Москве в конце апреля. Прогулочные теплоходы ежедневно отходят от причалов с интервалом в 15 минут по десяти столичным экскурсионно-прогулочным маршрутам.

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Желающие могут посмотреть и в другие города: за месяц в круизы по России уже отправились больше 40 тысяч пассажиров. От Северного и Южного речных вокзалов суда выдвигаются в Ярославль, Плес, Уфу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и другие регионы.

«Продолжаем обеспечивать комфорт и развивать прогулочный речной транспорт в столице, как поручил мэр Москвы Собянин», — отметил Ликсутов.

Приобрести билеты в круизы можно на сайтах туроператоров и в кассах на вокзалах.

Ранее Russpass подготовил аудиоэкскурсии для прогулок на теплоходах по Москве-реке. Пассажирам речного транспорта предложат специальные листовки и карты с QR-кодами, чтобы отсканировать их и прослушать аудиогид.