Москва 29 мая 2023, 11:45 Москвичам рассказали о программе речных аудиоэкскурсий Russpass Russpass подготовил аудиоэкскурсии для прогулок на теплоходах по Москве-реке Сайт мэра и правительства Москвы

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Жители и гости столицы смогут насладиться новыми аудиоэкскурсиями во время поездок на прогулочных теплоходах по Москве-реке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В преддверии летнего туристического сезона на прогулочных теплоходах по Москве-реке сервис Russpass подготовил новые аудиоэкскурсии в виде подкастов.

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«Популярность речных прогулок в Москве растет с каждым годом. Поэтому по поручению Мэра Москвы мы навели порядок в этой отрасли — сделали маршруты понятнее и привлекательнее, повысились безопасность и комфорт поездок», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пассажирам речного транспорта предложат специальные листовки и карты с QR-кодами, чтобы отсканировать их и прослушать аудиогид. Бесплатные аудиогиды размещены на сайте Russpass в специальной рубрике «Речные трамваи». Варианты поездок сопровождаются описанием, информацией о ценах на билеты, местами отправления и временем в пути.

Кроме того, пользователи смогут изучить данные о судах и сам маршрут с остановками. В поиске также предлагается выбрать причал отправления.

«Мы создали новые аудиогиды в формате подкастов, с интересными рассказами об истории Москвы и ее достопримечательностях. Они доступны в сервисе Russpass, где также можно сразу купить билет на прогулку по Москве-реке», — подчеркнул председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Аудиоэкскурсия по Москве-реке и Обводному каналу за 90 минут познакомит пассажиров с основными достопримечательностями центра столицы. Отправиться в путешествие можно с причала Третьяковский, у Лужкова моста. Маршрут прогулки проходит по Обводному каналу, откуда откроется вид сразу на несколько мостов: от Малого Москворецкого до Малого Краснохолмского.

Ранее проект «Экскурсии в метро» снова заработал в столице.