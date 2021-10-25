Москвичам рассказали о правилах подготовки дачного участка к зиме

Всем дачникам российской столицы рассказали, как правильно подготовить огородный участок к зимнему периоду. Главные дачные секреты раскрыла москвичам Агроном государственного бюджетного учреждения «Озеленение» Елена Назарова.

Эксперт в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что первым делом на участке нужно как следует прибраться. Необходимо убрать с почвы опавшую листву, в которой могут за долгий зимний период завестись насекомые. Потом стоит обрезать деревья — это нужно делать после того, как опадет вся листва. Еще один важный момент — обработка теплиц. Перед зимой обязательно избавиться от лишней ботвы на грядках и продезинфицировать теплицы.

Немаловажно успеть еще провести осенние посадки. Для этого нужно подобрать те культуры, которые хорошо переносят заморозки. Это лук, свекла, морковь, редис, некоторые сорта лука и чеснока. До заморозков можно успеть посадить и тюльпаны. Среди обязательных манипуляций Назарова также выделила укрытие грядок древесной щепкой, подрезку многолетних растений и побелку деревьев.

Ранее дачникам рассказали, как правильно высаживать капусту «под зиму». Перед посадкой необходимо сделать бороздки длиной около 2,5 сантиметра, шириной в три сантиметра. После посадки грядку нужно утеплить сеном. Еще раз стоит это сделать после первого снега.