Дачникам рассказали о посадке капусты на зиму

Дачникам перечислили плюсы посадки капусты на зиму. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Уточняется, что за капустой довольно сложно ухаживать. Особенно сложно бороться с вредителями. При посадке на зиму эти вопросы отпадают.

Во-первых, семена растения попадут в открыты грунт, поэтому не нужно будет тратить время на выращивание и уход за рассадой.

Во-вторых, растение быстрее созреет. Для этого будет достаточно месяца.

Кроме того, капусту не нужно будет поливать. Снег не даст ей засохнуть.

Лучший период для посадки капусты на зиму — это стабильная температура 0…+3 градуса. работы нужно закончить до первого снега.

Лучше выбирать грядку, защищенную забором. Также следует выбрать такое место, чтобы весной на него попадали солнечные лучи.

Перед посадкой нужно использовать удобрения — золу и перегной, прополоть сорняки.

Перед посадкой необходимо сделать бороздки длиной около 2,5 сантиметров, шириной в три сантиметра. Расстояние между ними — около 12 сантиметров.

После посадки грядку нужно утеплить сеном. Еще раз стоит это сделать после первого снега.