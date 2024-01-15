Общество 15 января 2024, 13:22 Москвичам рассказали о мерах соцподдержки в Год семьи Ярославская: меры соцподдержки усовершенствуют в Москве в Год семьи РИА «Новости»

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В Год семьи в Москве, как и по всей России, усовершенствуют меры социальной поддержки. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Времена могут меняться, но значение семьи остается неизменным: в ней мы находим поддержку, уют, счастье и смысл жизни», — добавила она.

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Жители Москвы получат поддержку на разных этапах семейной жизни — от рождения ребенка до помощи в возвращении на работу после декретного отпуска и организации досуга для пожилых родителей.

В Москве насчитывается 2,4 миллиона детей. За последние десять лет число многодетных семей в столице выросло в три раза и превысило 200 тысяч. Многие из них пользуются различными формами поддержки. При этом с 1 января размеры пособий и социальных выплат проиндексировали.

Помимо финансовой поддержки, горожане могут рассчитывать на получение нематериальной помощи. Так, при рождении ребенка родителям вручают специальный комплект «Наше сокровище» с предметами первой необходимости для малыша или денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Для семей, в которых есть дети с особенными потребностями, создали службу ранней помощи. Кроме того, они смогут обратиться в один из пяти семейных центров, которые специализируются на реабилитации и адаптации для детей с серьезными нарушениями развития. Для детей с ограничениями зрения в Москве работает уникальное учебное заведение — школа-интернат № 1, где они смогут получить образование и оздоровительные услуги.

Ранее стало известно, что в России пройдет вторая волна индексаций. Выплаты на детей и льготные пособия увеличатся с 1 февраля.