Москвичам рассказали, когда ждать настоящего прихода весны

О приходе метеорологической весны можно говорить, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной и продолжает быть такой. Устойчивое потепление в Москве начнется после 20 марта, но это не означает, что метеорологическая весна задерживается, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

«По климату в Москве [приход метеорологической весны] — это 27–28 марта. Пока говорить, что она задерживается, рано. Она придет после наступления астрономической весны, то есть после 20 марта», — пояснила специалист.

После этой даты, по ее словам, среднесуточная температура становится нулевой либо слабоположительной. То есть можно говорить, что как таковой факт наступления метеорологической весны состоялся, объяснила она.

«Конечно, погода может изменяться, всякое бывает. Пока прогнозы говорят, что дневная температура будет порядка +5 градусов, [ожидаются] слабо отрицательные температуры в ночные часы», — сказала Позднякова.

Она уточнила, что 14 марта пока будет самым теплым днем — средняя температура будет выше нуля. Но такие показатели не сохранятся в последующие дни. Наоборот, в ближайшее время погоду будет определять антициклон, точнее его холодная северо-восточная часть. Осадков не ожидается, но в ночные часы температура может опускаться до -10 градусов в Москве и до -13 в Московской области. Днем она может держаться около нуля.

Таким образом, по словам Поздняковой, весенний эпизод будет недолгим. Устойчивое потепление начнется после 20 марта.