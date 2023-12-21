Общество 21 декабря 2023, 16:38 Москвичам рассказали, как отправить письмо Деду Морозу из метро Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 станциях метро в Москве РИА «Новости»

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Тематические ящики «Почта Деда Мороза» установили на 10 станциях московского метро. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Предлагаем вспомнить детство и написать письмо Деду Морозу на 10 стойках „Живое общение“ в Московском метро», — заявил он.

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Москвичей пригласили присоединиться к новогодней акции и отправить письмо Деду Морозу, используя специальные новогодние почтовые ящики, которые сотрудники дептранса установили в сотрудничестве с его Московской усадьбой.

«Волшебник ни одно послание не оставит без внимания. Главное — укажите полный обратный почтовый адрес с индексом», — рассказали в департаменте.

«Почта Деда Мороза» появилась у стоек «Живое общение» на станциях «Комсомольская», «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Киевская», «Курская», «Тургеневская», «Китай-город», «Кузнецкий Мост», «Пушкинская».

Пожелания можно направить и в цифровом виде, просто отсканировав QR-код, размещенный на ящике.

Кроме того, более 600 элементов новогодней навигации разместили в метро и МЦК. Они укажут москвичам путь к местам празднования Нового года.