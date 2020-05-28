Москвичам придется получать пропуска для поездок в магазины

Начиная с 1 июня в Москве начнут работать непродовольственные магазины. Для поездок в торговые точки жителям потребуется оформлять цифровые пропуска. При получении QR-кода необходимо будет выбрать раздел «иные цели».

«Режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», — сказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в программе «Время покажет» на Первом канале.

При этом он отметил, что для похода в магазин, который находится в шаговой доступности, никакой пропуск получать не нужно. Для поездок на личном и общественном транспорте действуют все же те правила, что были и раньше.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 14 июня. При этом с 1 числа начнут работать непродовольственные магазины и бытовые услуги. Еще москвичам разрешат гулять на улицах и в парках, но по определенному графику. Масочный и перчаточный режим в столице сохраняется.