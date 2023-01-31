Москва 31 января 2023, 23:55 Метеоролог Шувалов рассказал, какую погоду стоит ждать в Москве в начале февраля Метеоролог Шувалов предупредил о снегопаде в Москве в начале февраля

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В первые дни февраля в Москве стоит ждать пасмурной погоды. Такой информацией поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в этот период в городе пройдет снегопад. В ночь на 1 февраля температура воздуха будет варьироваться от -3 до -5 градусов. Днем средний показатель составит -2 градуса, написало ИА НСН.

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В четверг и пятницу в Москве также будут снегопады. Ночью столбик термометра опустится до -3 градусов, а днем — до -1 градуса.