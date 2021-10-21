Москвичам объяснили, зачем ввели нерабочие дни

Оперштаб объяснил, зачем в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Как минимум это нужно, чтобы покрыть два инкубационных периода «дельта»-штамма.

По словам руководителя оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице, заместитель мэра Анастасии Раковой инкубационный период индийского штамма составляет пять дней. Поэтому для нерабочих дней власти специально выбрали период, который ассоциируется у россиян с отдыхом и не связан с походами в рестораны и магазины.

«Заболеваемость коронавирусом растет, она выше, чем в прошлом году: за месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций — в три. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом „дельта“-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше», — передал Telegram-канал оперштаба ее слова.

Она отметила, что сейчас число людей с устойчивым иммунитетом после вакцинации составляет меньше 3,4 миллиона человек. При этом Ракова добавила, что результат нерабочих дней зависит в большей степени от совместного ответственного поведения горожан. Она посоветовал провести время с семьей, побыть дома, максимально сократив число контактов.