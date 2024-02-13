Общество 13 февраля 2024, 16:43 Москвичам напомнили об услуге сопровождения для маломобильных горожан Ликсутов: более 20 тыс. человек воспользовались услугой вызова социального такси РИА «Новости»

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Услугой сопровождения сотрудником Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) можно воспользоваться через приложение «Московский транспорт». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы

Чтобы получить услугу, нужно зайти в боковое меню и нажать на кнопку «Информация». Далее выбрать «Заказ сопровождения» и оставить личные данные в поле. После нажать «Продолжить». Заявку нужно оформлять не менее чем за 24 часа до оказания услуги.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что для удобства жителей города добавили в приложение «Московский транспорт» возможность заказывать сопровождение сотрудника ЦОМПа.

«Кроме того, в прошлом году для комфорта маломобильных пассажиров была добавлена функция вызова социального такси. Ей уже воспользовались более 20 тысяч человек», — добавил он.

Ранее москвичам рассказали о развитии столичного метро и строительстве новых станций.