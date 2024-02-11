Москва 11 февраля 2024, 12:34 Москвичам рассказали о динамичном развитии метро Собянин: работу по развитию московского метро продолжат на постоянной основе Eduard Kudryavitsky/AiF/globallookpress

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Московское метро непрерывно развивают. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о строительстве в подземке.

По его словам, специалисты продолжают возводить Троицкую линию. Станцию «Университет дружбы народов» практически достроили. Там уже смонтировали уникальное панно из нескольких тысяч стеклянных художественных элементов.

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Глава города пояснил, что на Большой кольцевой линии проводят реконструкцию восточного вестибюля станции «Каширская». Там уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций и заканчивают отделку пассажирской зоны.

На станции БКЛ «Рижская» строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Это будут самые протяженные эскалаторы в столичной подземке — почти 130 метров.

В скором времени в поселении Сосенское в Москве также откроют станцию метро. Станцию «Бачуринскую» на Троицкой линии уже построили на 70%.