Названы примерные сроки открытия кафе и ресторанов в Москве

Кафе и рестораны в Москве могут открыть на следующем этапе отмены ограничений. В каком формате они будут работать, пока не ясно.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк уточнил, что сейчас специалисты заняты его подготовкой. Слова чиновника привело РИА «Новости».

В предприятиях общепита требования по борьбе с распространением коронавируса, пояснил Немерюк, организовать сложнее.

Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня. Однако некоторые ограничения исчезнут уже с понедельника. С 1 июня жителям российской столицы можно будет гулять. Расписание уже есть на «Яндекс.Картах». Заработают непродовольственные магазины, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви и другие предприятия бытовых услуг, где необязателен длительный контакт между клиентом и работником.

Соблюдение социальной дистанции сохраняется, как и усиленный режим дезинфекции. В магазинах, аптеках и общественном транспорте нужно носить маски и перчатки. Эти же правила распространяются на персонал торговых точек.