Москвичам без масок в транспорте выписали штрафы на 210 млн рублей

Некоторые жители Москвы во время пандемии коронавируса спускаются в метро и пользуются наземным транспортом без масок. Всего нарушители режима заплатили в сумме уже 210 миллионов рублей штрафов.

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов, всего москвичей оштрафовали 42 тысячи раз за поездки без масок. Эти ограничения на фоне общего ослабления жестких мер в Москве пока никто не отменял. Масочный режим действует в столице с 12 мая.

Иванов отметил, что полицейские проводят рейды по выявлению нарушителей выборочно: в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте. За легкомысленность и безответственность можно лишиться пяти тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Минтранса Московской области сообщила, что власти региона усилили проверку масок у пассажиров общественного транспорта. Утром 4 августа в Подмосковье выявили около 350 нарушителей масочного режима.