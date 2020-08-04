Проверку масок у пассажиров усилили в Подмосковье. Нарушителям грозит штраф

Такие массовые рейды регулярно проводят работники полиции и областного Минтранса. Проверки проходят утром и вечером. Под пристальное внимание попадают вокзалы, пересадочные узлы и весь общественный транспорт.

Сегодня утром по результатам проверок на железнодорожных станциях и в автобусах выявлено более 350 пассажиров без масок пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что больше всего нарушений обнаружили в Лобне и Мытищах. Если у пассажира нет своей маски, он может купить ее на вокзалах «Мострансавто», у водителей автобусов, на железнодорожных станциях.

Вынесены предупреждения. В следующий раз их ждут штрафы пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Несмотря на отмену ограничений, в общественном транспорте и на прилегающей инфраструктуре всем по-прежнему необходимо носить маски. Штраф предусмотрен согласно КоАП.