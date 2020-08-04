facebook_pixel
    04 августа 2020, 16:59

    Проверку масок у пассажиров усилили в Подмосковье. Нарушителям грозит штраф

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    В Подмосковье усилили проверку медицинских масок у пассажиров общественного транспорта. Сегодня утром, 4 августа, нашли 350 человек, решивших ее не надевать. За это предусмотрен штраф — пять тысяч рублей.
    Проверку масок у пассажиров усилили в Подмосковье. Нарушителям грозит штраф

    Такие массовые рейды регулярно проводят работники полиции и областного Минтранса. Проверки проходят утром и вечером. Под пристальное внимание попадают вокзалы, пересадочные узлы и весь общественный транспорт.

    Сегодня утром по результатам проверок на железнодорожных станциях и в автобусах выявлено более 350 пассажиров без масок

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.

    В ведомстве сообщили, что больше всего нарушений обнаружили в Лобне и Мытищах. Если у пассажира нет своей маски, он может купить ее на вокзалах «Мострансавто», у водителей автобусов, на железнодорожных станциях.

    Вынесены предупреждения. В следующий раз их ждут штрафы

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.

    Несмотря на отмену ограничений, в общественном транспорте и на прилегающей инфраструктуре всем по-прежнему необходимо носить маски. Штраф предусмотрен согласно КоАП.

    Новости SMI.FM