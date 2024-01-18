Общество 18 января 2024, 11:03 Москвича обманули почти на три миллиона рублей при покупке Tesla Baza: москвич хотел подарить жене электромобиль Tesla, но лишился 2,8 млн рублей Freepik

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Москвич решил купить супруге по случаю юбилея новую машину Tesla из Европы. Помочь ему в этом вызвался старый знакомый. Однако женщина подарок не получила, а ее муж остался без круглой суммы денег. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, около года назад житель столицы обратился к приятелю, с которым был знаком более 10 лет. Тот пообещал обратиться к фирме, которая оформит машину и перегонит ее в Белоруссию, где даритель и получит заветный автомобиль. Для этого мужчине нужно было заплатить 47 тысяч евро и еще две тысячи помощнику за услугу.

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Так, 27 апреля москвич передал 29 тысяч евро и 180 тысяч рублей сыну знакомого. Электрокар в Белоруссии так и не оказался, потому что его перекупили. Изначально друг обещал купить Tesla в Эстонии. Тогда он предложил другой вариант — приобрести машину в Германии. В результате направил документы и заявил, что авто будет в Белоруссии 2 мая.

Однако, когда пришел срок, даритель так и не получил свою покупку. Он нашел контакт немецкого продавца и позвонил ему. В итоге узнал неприятную новость — машину никто не покупал.

Москвич начал разбираться со знакомым, на что тот сначала пообещал все вернуть, но потом перестал выходить на связь. Авторы статьи добавили, что 15 января обманутый мужчина обратился в полицию, а его ущерб составил порядка 2,8 миллиона рублей.

Ранее проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае.