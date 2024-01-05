05 января 2024, 18:09
Проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае
Власти США сообщили об отзыве более 1,6 миллиона Tesla в Китае
Государственное управление рыночного регулирования США сообщило, что принадлежащая Илону Маску компания Tesla отзовет более 1,6 миллиона электромобилей с китайского рынка. Причиной назвали проблемы с программным обеспечением, уточнило агентство AFP.
Производитель обязан удаленно обновить ПО. Отзыв коснется электромобилей, который сошли с конвейера в период с 2014 по 2023 год. Речь идет о Model 3 и Model Y, собранных в Китае, а также импортных Model S, Model X и Model 3.
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Агентство уточнило, что выявленная проблема касается системы помощи водителю. Если не устранить неисправность, то риск столкновения повышается. Кроме того, у 7,5 тысячи импортных Tesla нашли проблему в системе закрывания дверей.
На фоне массового отзыва авто в Китае акции Tesla подешевели на 0,3%. Ранее на заводе Tesla в Техасе произошел сбой, из-за чего робот-сборщик вместо детали схватил рабочего. Мужчина получил травмы.
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