Москва вслед за Подмосковьем решила дать тепло в жилые дома раньше

Отопление в столичных домах включат уже в понедельник, 28 сентября. В Подмосковье подача тепла в жилые здания уже началась. Социальные объекты региона обеспечили отоплением еще 18 сентября.

О возобновлении отопления в столичных домах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Он объявил и дату начала сезона — 28 сентября. Мэр связал раннее начало сезона отопления с введением домашнего режима для пожилых людей. Им рекомендовали находится в своих квартирах, пока распространение коронавируса снова увеличивается.

В Подмосковье уже к 25 сентября теплом были обеспечены более 40% жилых домов. Причем в Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звездном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах отопление включили уже во всех жилых зданиях и социальных объектах.

Распоряжение о раннем старте отопительного сезона в Подмосковье выпустил губернатор региона Андрей Воробьев. Он заявил, что, несмотря на теплую погоду днем, ночи уже достаточно холодные. Нельзя, чтобы жители Московской области заболели из-за холода в квартирах.

Все объекты ЖКХ и энергетики были готовы к раннему старту сезона отопления, поэтому проблем с обеспечением тепла не будет. Специалисты проверили котельные, оборудование и все сети.