facebook_pixel
    25 сентября 2020, 14:37

    Отопление включили более чем в 40% многоквартирных домов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Более чем в 40% многоквартирных домов Подмосковья и 55% социальных объектов уже включили отопление. В Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звездном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах максимальный охват — там теплом обеспечили все здания.
    Отопление включили более чем в 40% многоквартирных домов Подмосковья

    Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

    Тепло ощутили уже в 5248 социальных объектах и в 17788 жилых домах. Предварительно специалисты подготовили оборудование, проверили котельные и все сети, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100%

    Александр Самарин.

    По его словам, сделать это получилось, несмотря на сокращение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

    До конца сентября тепло придет во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья

    Александр Самарин.

    К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции.

    В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.

    Кроме того, жители найдут на своих подъездах объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта по отоплению.

    Новости SMI.FM