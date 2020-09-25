Отопление включили более чем в 40% многоквартирных домов Подмосковья

Более чем в 40% многоквартирных домов Подмосковья и 55% социальных объектов уже включили отопление. В Воскресенске, Реутове, Домодедове, Звездном Городке, Шаховской, Серебряных Прудах максимальный охват — там теплом обеспечили все здания.

Губернатор Андрей Воробьев поручил пустить отопление во всех домах раньше срока. По его словам, несмотря на хорошую погоду, ночи уже холодные — нельзя, чтобы жители заболели.

Тепло ощутили уже в 5248 социальных объектах и в 17788 жилых домах. Предварительно специалисты подготовили оборудование, проверили котельные и все сети, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На сегодняшний день все объекты энергетики и ЖКХ готовы к началу отопительного сезона на 100% Александр Самарин.

По его словам, сделать это получилось, несмотря на сокращение сроков подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что специалисты энергетики и ЖКХ работали слаженно.

До конца сентября тепло придет во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья Александр Самарин.

К началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тысячи котельных, проверили свыше 53 тысяч многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции.

В Подмосковье появилась интерактивная карта, которая покажет даты включения отопления в домах онлайн. Жители увидят срок по каждому адресу и смогут подписаться на уведомления.

Кроме того, жители найдут на своих подъездах объявления с QR-кодом. Если навести на него телефоном, откроется онлайн-карта по отоплению.