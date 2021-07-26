Москва восстановила внутренний турпоток на 90%

За первые три месяца 2021 года в Москве побывали более 3,6 миллиона гостей из других регионов России. Показатель внутреннего турпотока восстановился на 90% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщила ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Пока международный туризм в Москву находится на паузе, внутренний набирает обороты. Например, за прошлый год в столице побывали 13,6 миллиона человек, из них 12,8 миллиона — путешественники из других российских регионов. По итогам I квартала 2021 года Москва приняла свыше 3,6 миллиона туристов-соотечественников. Внутренний турпоток таким образом восстановился на 90% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Заммэра Москвы отметила, что столичные гостиницы и отели с января по март были заполнены более чем наполовину, что в нынешних условиях является хорошим показателем. Сергунина напомнила, что при этом соблюдаются все коронавирусные ограничения.

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