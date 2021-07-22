Самые популярные у студентов туристические места назвали в Подмосковье
В комитете по туризму Подмосковья назвали пять самых популярных у студентов туристических точек в регионе. Первое место отдали парку культуры и отдыха «Патриот». Здесь ребята могут увидеть авиатехнику и исторические экспозиции.
Но не только этим интересен «Патриот», который находится в Одинцове. Здесь есть и игровой центр, дающий возможность пострелять в тире, побыть в роли капитана корабля, пилота-испытателя или механика танка.
Сердце парка — главный храм Вооруженных сил России. Еще туристы посещают интерактивные залы музея «Дорога памяти».
Космический интерес
Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке — второе по популярности место у студентов.
Здесь находится уникальный тренажер — центрифуга ЦФ-18. Он позволяет проверить готовность к космическим перегрузкам.
Подмосковный Версаль
Усадьба Архангельское — еще одна точка притяжения туристов, в том числе и путешествующих студентов.
Это место с признаками Версаля и Петергофа. Внутри главного здания усадьбы гости найдут собрание произведений Гомера XVIII века и 400 картин из коллекции князя Юсупова.
«Новый Иерусалим»
В пятерку самых интересных для студентов мест вошел и музей «Новый Иерусалим» в Истре.
Здесь проводят выставки, многие из которых уникальны. Такие экспозиции могут быть интересны еще и будущим археологам, историкам, краеведам, филологам.
Большие Вяземы и Захарово
Еще одна интересная локация — музей-заповедник Пушкина.
В усадьбах Большие Вяземы и Захарово, где проводил детские годы писатель, путешественники смогут неспешно прогуляться среди старых лип, покататься на лошадях или лодке.
Здесь же проводят музыкальные вечера, выставки, экспозиции.