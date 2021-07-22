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    22 июля 2021, 18:10

    Самые популярные у студентов туристические места назвали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    В комитете по туризму Подмосковья назвали пять самых популярных у студентов туристических точек в регионе. Первое место отдали парку культуры и отдыха «Патриот». Здесь ребята могут увидеть авиатехнику и исторические экспозиции.

    Самые популярные у студентов туристические места назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Но не только этим интересен «Патриот», который находится в Одинцове. Здесь есть и игровой центр, дающий возможность пострелять в тире, побыть в роли капитана корабля, пилота-испытателя или механика танка.

    Сердце парка — главный храм Вооруженных сил России. Еще туристы посещают интерактивные залы музея «Дорога памяти».

    Космический интерес

    Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке — второе по популярности место у студентов.

    Здесь находится уникальный тренажер — центрифуга ЦФ-18. Он позволяет проверить готовность к космическим перегрузкам.

    Подмосковный Версаль

    Усадьба Архангельское — еще одна точка притяжения туристов, в том числе и путешествующих студентов.

    Это место с признаками Версаля и Петергофа. Внутри главного здания усадьбы гости найдут собрание произведений Гомера XVIII века и 400 картин из коллекции князя Юсупова.

    «Новый Иерусалим»

    В пятерку самых интересных для студентов мест вошел и музей «Новый Иерусалим» в Истре.

    Самые популярные у студентов туристические места назвали в Подмосковье | Изображение 2

    Здесь проводят выставки, многие из которых уникальны. Такие экспозиции могут быть интересны еще и будущим археологам, историкам, краеведам, филологам.

    Большие Вяземы и Захарово

    Еще одна интересная локация — музей-заповедник Пушкина.

    В усадьбах Большие Вяземы и Захарово, где проводил детские годы писатель, путешественники смогут неспешно прогуляться среди старых лип, покататься на лошадях или лодке.

    Здесь же проводят музыкальные вечера, выставки, экспозиции.