Самые популярные у студентов туристические места назвали в Подмосковье

В комитете по туризму Подмосковья назвали пять самых популярных у студентов туристических точек в регионе. Первое место отдали парку культуры и отдыха «Патриот». Здесь ребята могут увидеть авиатехнику и исторические экспозиции.

Но не только этим интересен «Патриот», который находится в Одинцове. Здесь есть и игровой центр, дающий возможность пострелять в тире, побыть в роли капитана корабля, пилота-испытателя или механика танка.

Сердце парка — главный храм Вооруженных сил России. Еще туристы посещают интерактивные залы музея «Дорога памяти».

Космический интерес

Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке — второе по популярности место у студентов.

Здесь находится уникальный тренажер — центрифуга ЦФ-18. Он позволяет проверить готовность к космическим перегрузкам.

Подмосковный Версаль

Усадьба Архангельское — еще одна точка притяжения туристов, в том числе и путешествующих студентов.

Это место с признаками Версаля и Петергофа. Внутри главного здания усадьбы гости найдут собрание произведений Гомера XVIII века и 400 картин из коллекции князя Юсупова.

«Новый Иерусалим»

В пятерку самых интересных для студентов мест вошел и музей «Новый Иерусалим» в Истре.

Здесь проводят выставки, многие из которых уникальны. Такие экспозиции могут быть интересны еще и будущим археологам, историкам, краеведам, филологам.

Большие Вяземы и Захарово

Еще одна интересная локация — музей-заповедник Пушкина.

В усадьбах Большие Вяземы и Захарово, где проводил детские годы писатель, путешественники смогут неспешно прогуляться среди старых лип, покататься на лошадях или лодке.

Здесь же проводят музыкальные вечера, выставки, экспозиции.