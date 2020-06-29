Москва вошла в топ-20 самых технологичных городов Европы

Российская столица вошла в список самых технологичных городов Европы. Она оказалась на 18-м месте по показателям перспективных мегаполисов для инвестиций в стартапы и технологии.

Рейтинг составили журнал fDi Intelligence и специализированное издание о технологиях и инновациях The Next Web.

Источник фото: fDi Intelligence

Москва опередила по технологиям такие города, как Хельсинки, Милан, Прагу и Таллин. В пятерке лидеров оказались Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

Всего в рейтинге участвовали 76 европейских городов. Их оценивали сразу по пяти категориям - «Экономический потенциал», «Инновации и привлекательность», «Уровень прямых иностранных инвестиций», «Экосистема стартапов» и «Рентабельность».

Столичные власти отметили, что такие рейтинги говорят о том, что глобальная конкурентоспособность Москвы растет — город уже не просто готов к цифровому будущему, а входит в число городов, которые его определяют.

При этом, согласно опросам в российских соцсетях, Москва стала одним из самых депрессивных городов страны для путешествий.