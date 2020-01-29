Москва вошла в число самых депрессивных городов России для путешествий

Уральские города сочли одними из самых депрессивных для путешествий. В рейтинг путешественники включили и Москву. Она заняла место в первой тройке списка.

Лидером среди наиболее депрессивных городов оказался Норильск, рассказали эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха. Таким город сочли 25,9% опрошенных.

Москву отметили в 23,2% случаев, а третьим стал Челябинск, набравший 17%. Замкнули топ-5 Череповец (11,6%) и Саратов с результатом 5,4%.

Столько же набрал Брянск. В первую десятку также вошли Пермь, Волгоград, Уфа и Красноярск.

Опрос сервис бронирования провел среди пользователей социальных сетей.

Ранее эксперты назвали Стамбул одним из самых популярных зарубежных направлений среди россиян для путешествий «дикарем». Наши соотечественники любят самостоятельно ездить в Барселону и Прагу.