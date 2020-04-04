Москва стала одним из худших мегаполисов России по индексу самоизоляции

«Яндекс» запустил актуальный сервис, который определяет индекс самоизоляции жителей в городах. Во время подсчета используют данные других проектов компании. Москва оказалась на предпоследнем месте среди городов-миллионников России по этому показателю.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании, индекс определяется по шкале, где 0 — это уровень часа пик, а 5 — показатель глубокой ночи.

«В число лидеров на утро субботы вошли Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, они набрали более 4 баллов. Москва на утро субботы набрала лишь 3,9 балла, на 0,1 балла меньше набрал Новосибирск», — рассказали в «Яндексе».

В компании отметили, что Москва стала лидером по снижению уровня пробок. 4 апреля уровень дорожных заторов — 0. Дороги столицы абсолютно свободны. Как ранее рассказали в ЦОДД, в конце прошлой недели из Москвы выехало около 567 тысяч автомобилей. Более 850 тысяч жителей покинули город, чтобы переждать пандемию на дачах.

С начала этой недели практически вся Россия живет в режиме жесткой самоизоляции, чтобы не допустить распространения коронавируса. Инфекцию в РФ подхватил 4731 человек.