Сотни тысяч москвичей сбежали от коронавируса на дачи

Москвичи вполне могут до окончания нерабочего апреля пробыть на своих дачах на фоне эпидемии. Главное — соблюдать режим самоизоляции.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил, что в конце прошлой недели из столицы уехали более 850 тысяч человек. Люди отправились пережидать пандемию за город.

«Можно и на даче. Главное, соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя!» — говорится в сообщении центра в Twitter.

С начала этой недели в большинстве регионов России начал действовать режим жесткой самоизоляции. Власти на местах запретили людям выходить из дома без лишней надобности, чтобы сдержать атаку коронавируса, из-за которого ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. В изоляции сейчас находится весь мир. 2019-nCoV заразились более миллиона человек. По последним данным, в России — 4149. За последние сутки вирус подхватил еще 601 человек.

Жертвами COVID-19 в РФ стали 34 человека. Президент России Владимир Путин в связи с эпидемией объявил весь апрель нерабочим.