Деньги 13 февраля 2023, 22:58 Риелтор Бендриков рассказал, как изменилась ситуация на рынке недвижимости в Москве Риелтор Бендриков рассказал о падении стоимости аренды в Москве

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В Москве значительно снизилась стоимость аренды недвижимости. Однако многие собственники не могут найти жильцов даже при падении цен. Такой информацией поделился риелтор Олег Бендриков, сообщила Lenta.ru.

Аналогичная ситуация касается и продажи жилья. По словам специалиста, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры упала до 29 тысяч рублей за месяц. Ранее такие квартиры можно было сдать за 35 тысяч, написали «Известия».

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«К примеру, есть ЖК, где студии в 30 метров сдавались за 70–75 тысяч рублей. Теперь сдать их невозможно даже за 65 тысяч — только за 55», — рассказал эксперт.

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