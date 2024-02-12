Общество 12 февраля 2024, 15:01 Москва провела более 80 бизнес-миссий с партнерами из дружественных стран Сергунина: экспортеры Москвы встретились с партнерами из 30 дружественных стран Unsplash

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Московское правительство организовало 81 бизнес-миссию для укрепления экономических связей с государствами-партнерами. В этих мероприятиях приняли участие представители столичного бизнеса, общавшиеся с коллегами из более чем 30 стран, среди которых — Китай, Египет, Бахрейн и Южно-Африканская Республика, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Участниками бизнес-миссий стали порядка 1,5 тысячи московских компаний. Они провели 9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами из Бразилии, Турции, Марокко, Индии, Сербии и других дружественных государств», — отметила заммэра.

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Последним в прошедшем году стал визит предпринимателей в ОАЭ, во время которого 21 московская фирма из сферы красоты и текстиля провела более 200 деловых встреч.

В этом году Московский экспортный центр запланировал еще 21 бизнес-миссию. Столичные предприниматели посетят такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Таиланд и Вьетнам, а в Москву приедут партнеры из Китая, Мексики и ЮАР.

Ранее столичным предпринимателям рассказали о поддержке для экспортеров. Число одобренных заявок на субсидии выросло на 21%.