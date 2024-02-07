Москва 07 февраля 2024, 13:48 Субсидии и гранты. Москвичам рассказали о поддержке для экспортеров Число одобренных заявок на субсидии для экспортеров в Москве выросло на 21% Freepik

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В Москве возросло на 21% количество одобренных заявок на субсидии и гранты для экспортеров, работающих с дружественными странами. Помощь получили производители оборудования, IT-компании и другие предприятия, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая сумма поддержки составила порядка 370 миллионов рублей», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она отметила, что больше всего пользуется популярностью грант на экспорт, благодаря которому можно получить 10% от суммы внешнеторгового контракта. Его оформили 115 компаний.

Субсидии позволили возместить 40 предприятиям расходы на поставку продукции заказчикам из дружественных стран. Это четверть больше, чем годом раньше. Еще 17 экспортеров получили другую финансовую помощь. В частности, представители анимационной студии, которые реализуют свой контент в Китае, смогли вернуть деньги, потраченные на перевод и адаптацию мультфильмов. Предприятие по производству изоляционных материалов получило субсидию на сертификацию систем менеджмента для экспорта в Индию, Бангладеш и другие страны.

Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин.