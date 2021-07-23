Почти 800 человек умерли от ковида в России за сутки

От последствий заражения коронавирусом в России со вчерашнего дня умерли 795 человек. С марта прошлого года COVID-19 унес 152 296 жизней. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией.

Российские медики за сутки выявили 23 811 случаев ковида в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 6 078 522. Выздоровели в течение 24 часов 22 547 человек, всего — 5 450 004.

Москва, Московская область и Санкт-Петербург по-прежнему занимают первые строчки в списке регионов-лидеров по количеству ежесуточно выявляемых случаев болезни. В столице 3425 заболевших, в Подмосковье — 1965, в Петербурге — 1940.

В Подмосковье сделали 9 946 899 тестов на коронавирус с начала пандемии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

После затишья в начале года ситуация с коронавирусом резко ухудшилась с приходом лета. Власти на местах ввели жесткие ковидные ограничения, которые ускорили темп масштабной вакцинации. Первый компонент вакцины к концу июля получили 33,6 миллиона человек. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» заявил, что все отечественные вакцины от SARS-CoV-2 подходят для повторной прививки.