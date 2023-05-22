Общество 22 мая 2023, 09:50 Грозовые дни ожидаются в Москве на этой неделе Гидрометцентр: три грозовых дня ожидается в Москве на этой неделе Unsplash

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На этой неделе в столице снизится температура воздуха, пройдут дожди и грозы. Молниеносные вспышки жители будут наблюдать до 24 мая включительно, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, после заката температура упадет до +12. Самой холодной станет ночь со среды на четверг — до +9 градусов, говорится в источнике.

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Грозы пройдут в отдельных районах Москвы. Порывы ветра минимальны — до двух-семи метров в секунду.

Также столичным водителям, преимущественно в вечернее время суток, станет трудней передвигаться на дороге. Из-за тумана значительно снизится видимость.

Аномалии продлятся недолго. И уже с начала следующей недели в Москву придет по-настоящему летняя жара. Воздух в столице прогреется до +25…+26 градусов, пообещал синоптик Александр Шувалов.

Он уточнил, что утром и ночью будет сухо, а вот днем все еще сохранится влажная погода. Но осадки выпадут местами, поэтому погода в разных районах города сильно отличится.

По словам метеоролога, над Уралом и Поволжьем сформируется «тепловой купол», который не слишком сильно распространится на запад, но сдержит циклоны с юга и запада в столице.