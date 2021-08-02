Москва откажется от советского генплана

Москве не нужен жесткий генеральный план города. Действительность диктует другие правила развития. Об этом в интервью РБК заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В действительности генплан — это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает. <…> Скорее всего, мы попробуем перевести генплан в режим постоянного обновляющегося мастер-плана. Потому что любой жесткий документ, который мы примем, не будет иметь никакого отношения к реальной жизни», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, мегаполису нужна стратегия развития, над которой необходимо работать. Он отметил, что городские власти ушли от дешевых безликих панелей, начали внедрять современную квартальную планировку и изменили подходы к проектированию.

Мэр также рассказал, что Москва проходит испытание пандемией коронавируса на достойном уровне. Собянин подчеркнул, что в прошлом году бюджет города потерял примерно 250 миллиардов рублей. Еще 350 миллиардов ушло на борьбу с разгулом SARS-CoV-2. В эту сумму вошло лечение заболевших ковидом, социальная поддержка и помощь бизнесу.