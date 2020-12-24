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    24 декабря 2020, 18:15

    Москва объявила 31 декабря выходным днем

    Дамир Матюхин, Дарья Бунякова

    Москва объявила 31 декабря выходным днем для бюджетников. Работодателям также посоветовали сделать этот день нерабочим. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
    Москва объявила 31 декабря выходным днем

    «Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

    Столица объявила о нерабочем дне 31 декабря практически сразу же после Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление о выходном с сохранением заработной платы. Теперь жители смогут спокойно подготовиться к празднику со своими семьями.

    Кроме новости о 31 декабря, Собянин рассказал о распространении коронавируса в Москве. По его словам, ситуация остается сложной, а риски заболевания растут. В столице развернут дополнительные мощности для лечения пациентов с ковидом.

    «Мы приняли решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы были готовы принять пациентов, подстраховать ситуацию», — заявил Собянин.

    Он добавил, что на вакцинацию от коронавируса записались уже порядка 50 тысяч человек. Прививочные пункты продолжат работу и во время новогодних праздников. Мэр столицы подчеркнул, что Москва сможет справиться с пандемией.