Москва объявила 31 декабря выходным днем для бюджетников. Работодателям также посоветовали сделать этот день нерабочим. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Рекомендуем всем предприятиям и организациям, чтобы 31 числа сделали выходным днем», — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Столица объявила о нерабочем дне 31 декабря практически сразу же после Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление о выходном с сохранением заработной платы. Теперь жители смогут спокойно подготовиться к празднику со своими семьями.

Кроме новости о 31 декабря, Собянин рассказал о распространении коронавируса в Москве. По его словам, ситуация остается сложной, а риски заболевания растут. В столице развернут дополнительные мощности для лечения пациентов с ковидом.

«Мы приняли решение о мобилизации еще трех больших больничных корпусов наших стационаров для того, чтобы были готовы принять пациентов, подстраховать ситуацию», — заявил Собянин.

Он добавил, что на вакцинацию от коронавируса записались уже порядка 50 тысяч человек. Прививочные пункты продолжат работу и во время новогодних праздников. Мэр столицы подчеркнул, что Москва сможет справиться с пандемией.