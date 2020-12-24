Власти Подмосковья разрешили сделать 31 декабря выходным

В Подмосковье 31 декабря рекомендовали сделать выходным днем. Губернатор Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление.

«<…> Работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Накануне президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным. Он отметил, что на федеральном уровне этого сделать не получится, но регионы могут объявить последний день перед праздником нерабочим.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. В тех регионах, где это будет рабочий день, жители отправятся домой на час раньше. По случаю Нового года россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, 11 января станет первым рабочим днем в 2021 году после праздников.