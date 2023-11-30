Общество 30 ноября 2023, 10:39 Москва будет улучшать отношения с международными партнерами в сфере моды Сергунина рассказала о международном партнерстве Москвы в сфере моды Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

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Прошедший в столице BRICS+ Fashion Summit стал платформой для обмена опытом с зарубежными партнерами и работы над укреплением позиций в сфере моды. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Международный модный форум поможет развить успех и выявить новые перспективные направления для совместной работы», — отметила она.

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Экспортная стратегия Москвы ориентирована на сотрудничество с дружественными государствами, особенно на страны БРИКС+. Город будет расширять международное присутствие и экспортные отношения с партнерами.

В начале ноября столичные предприниматели отправились в бизнес-миссию в Китай — в Пекин, Ханчжоу и Циндао. Там они знакомились с представителями модной индустрии и формами их поддержки. Летом москвичи отправлялись в бизнес-поездку в Бразилию.

Стоит отметить, что оборот индустрии моды в Москве превысил 150 миллиардов рублей в год.