28 ноября 2023, 18:29
Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве
Сергунина: оборот индустрии моды в Москве превысил 150 миллиардов рублей в год
В Москве около 11 профильных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в индустрии моды. Это составляет 7,7% от всех креативных организаций. Их суммарный оборот превышает 150 миллиардов в год, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», — рассказала она.
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Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.
В столице начал работу международный форум BRICS+ Fashion Summit. На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.
Бизнес
Москва 2023
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