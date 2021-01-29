Московскому блогеру пришлось извиниться за катание в стрингах по кавказским горам

Блогер из Москвы решил покататься в стрингах на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. За такую вольность парню пришлось извиниться перед жителями республики.

Региональное МВД сочло поступок молодого человека мелким хулиганством и привлекло его к ответственности. Об этом ведомство сообщило в Instagram.

Блогер также публично извинился за свое поведение у жителей и гостей региона, а также отдыхавших на курорте «Архыз». На его территории парень как раз и снялся в полуобнаженном виде.

«Прошу прощения у всех жителей Карачаево-Черкесии и гостей курорта. Извините, пожалуйста, я больше так не буду», — пообещал житель Москвы.

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