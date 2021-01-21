Украинская тиктокерша выбрала Россию вместо своей страны. Теперь против нее военные

Украинская блогерша Таисия Онацкая выбрала неправильную, по мнению одного офицера, страну. Di.rubens предложили назвать более предпочтительное государство из нескольких пар. И в каждом варианте ответа она указала Россию — даже когда могла выбрать Украину. За это на нее ополчились офицер ВСУ и патриоты. Девушка уже потеряла работу, ее включили в список «Миротворца», и даже Минобороны страны, кажется, настроено против нее.

Ссора из-за слова «Россия»

В TikTok появилось видео, где украинская блогерша Таисия Онацкая с ником Di.rubens отвечает на вопросы напарника, выбирая одну из двух названным им стран. Были пары Россия — США и Россия — Белоруссия. Здесь Онацкая выбрала Россию. Потом дело дошло до выбора между Россией и Украиной. И даже в этом случае Онацкая нехотя, но со смехом сказала: «Россия».

На ролик обратил внимание некий Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц». Он представился как офицер генерального штаба Вооруженных сил Украины и высказал претензии к Онацкой по поводу ее выбора. Он саркастично написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание», — и назвал поступок девушки постыдным. К Штефану присоединились патриоты Украины, которые поддержали офицера.

Сеть магазинов «Алло» прекратила сотрудничество с Онацкой, говорится на странице в Facebook. Блогерша делала для компании рекламные ролики.

«„Алло“ за Украину! Мы не разделяем личной позиции блогера Di.rubens! Со своей стороны компания „Алло“ отказывается от каких-либо услуг Таисии», — говорится в сообщении.

Онацкая даже оказалась в списке сайта «Миротворец», сообщил сайт «Обозреватель». По данным Telegram-канала «НачШтабу», связанного с ВСУ, на нее якобы донес именно Штефан.

«Инструмент в чужих руках»

В ответ на нападки Штефана Онацкая дала офицеру новое «звание»: «позор украинской армии», — и упрекнула в том, что он воюет против мирного населения.

На странице в Instagram Онацкой появилось несколько роликов, посвященных ее конфликту с украинским офицером. И в одном видео она заявила, что подаст на Штефана в суд.

«Ни одни СМИ, распространяющие обо мне информацию, не соответствующую действительности, так и не обратились за комментариями. В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства», — сказала Онацкая.

Сам Штефан считает, что девушка могла извиниться и объяснить ситуацию, но вместо этого написала жалобу в Министерство обороны Украины, чтобы заставить его извиниться. Ведомство отметило, что с нетерпением ждет жалобу на Штефана.

По его мнению, поведение блогерши показывает ее антиукраинскую позицию. Он выделил ключевые слова во всех заявлениях Онацкой и выбрал следующие: «разжигание ненависти», «милиционеры и протестующие», «псевдопатриоты», «воюют с мирным населением», «борцы за чистоту нации», «кровь на руках ВСУ».

«Искренне советую Таисии остановиться и понять, что ты использовала для своих целей и что ты уже инструмент в чужих коварных руках», — подчеркнул Штефан, намекая, что к этому якобы причастна Россия.

Блогерша против «Штирлица»

Di.rubens

Di.rubens, или Таисия Онацкая, — довольно популярная 20-летняя тиктокерша. На ее странице в соцсети 2,9 миллиона подписчиков и около 80 миллионов лайков. Род ее деятельности — задавать прохожим вопросы, в которых они должны выбрать один из двух вариантов. Например, между интернет-знаменитостями Беллой Поарч или Чарли Д’Амелио либо между Louis Vuitton или Gucci.

Также Онацкая активно ведет Instagram, выкладывает профессиональные снимки.

«Штирлиц»

Канал «НачШтабу» сообщил, что Анатолий Штефан по роду своей деятельности занимается освещением в соцсетях ситуации в Вооруженных силах Украины.

«Мы понимаем, что когда ты старый и никому не нужный, трудно удержаться от соблазна гнобить молодых и успешных девушек. <…> Какая свобода в том, что жирный тролль и любитель дешевого хайпа, а по совместительству офицер ВСУ устраивает травлю за позицию, мнение, слова?» — удивилась администрация Telegram-канала.

По их данным, военные якобы воспринимают Штефана как услужливого замполита, который, чтобы получить повышение по службе, умалчивает о коррупции, дедовщине, дискриминации женщин-военных, жизни военных пенсионеров и других неприглядных фактах о ВСУ.