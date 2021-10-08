Московское метро выплатит избитому парню 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метро выделить пострадавшему Роману Ковалеву помощь в размере двух миллионов рублей. Молодого человека в вагоне поезда избили три дагестанца, когда он заступился за девушку.

Об этом Собянин сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух миллионов рублей», — написал мэр.

Источник фото: страница Собянина в Instagram

Градоначальник навестил юношу в больнице. По его словам, Ковалеву стало уже лучше. Врачи продолжают наблюдение, ему еще предстоит операция.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что три дагестанца, избившие Романа Ковалева в московском метро, — подонки. При этом он подчеркнул, что их национальность тут ни о чем не говорит. Представитель Кремля признался, что очень рад их задержанию. По факту случившегося заведено несколько уголовных дел.