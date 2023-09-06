Общество 06 сентября 2023, 18:12 Московский ветеринар помог собаке, месяц проходившей с иголкой в челюсти Ветеринар из Зеленограда помог собаке Стеше, месяц проходившей с иглой в челюсти Freepik

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Врачи Зеленоградской государственной ветеринарной клиники прооперировали собаку по имени Стеша, у которой в нижней челюсти в течение месяца находилась игла. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

Сначала хозяева собаки в течение месяца обращались в разные ветеринарные клиники, где им ставили неправильные диагнозы.

Предварительными диагнозами были: отек, новообразование и так далее. Наконец образование на нижней челюсти собаки прорвалось, но владельцы не обратились в ветклинику, думая, что это нормальный процесс в соответствии с поставленными ранее диагнозами. Пресс-служба комитета ветеринарии Москвы

Затем собаку привели на прием к хирургу Евгению Цыбину, который быстро и без сомнений установил верный диагноз. Рентгеновский снимок подтвердил наличие инородного тела в нижней челюсти.

Оказалось, что абсцесс вызвала игла, проколовшая челюсть и вызывавшая воспаление в течение месяца. Собаку сразу же отправили на операцию, в ходе которой иглу удалили, а абсцесс обработали.

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