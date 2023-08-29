Московский ветеринар спас собаку, съевшую рыболовные крючки | 360°

Москва 29 августа 2023, 12:14 Московский ветеринар спас собаку, съевшую рыболовные крючки Ветеринар в Москве спас собаку породы ризеншнауцер, съевшую рыболовные снасти Freepik

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Ветеринар московской клиники помог собаке, которая съела рыболовные крючки. Об истории счастливого спасения АГН «Москва» рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии столицы.

Как пояснили в ведомстве, собака Мира породы ризеншнауцер попала на прием к хирургу Евгению Исаеву.

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«Собака испытывала сильную боль и находилась в стрессовом состоянии. Как выяснилось, в ее пасти застряли огромные рыболовные крючки. Владельцы собирались на рыбалку и поставили на пол коробку с принадлежностями. Собака тут же ее открыла, и выбрала самые крупные рыболовные снасти. Все произошло так быстро, что хозяева не успели среагировать», — заявили журналистам в пресс-службе.

Под общим наркозом ветеринар сумел провести операцию и вытащить два крючка, травмировавших щеку животного и язык. Теперь «собака-рыболов» будет проходить небольшую реабилитацию.

В комитете ветеринарии напомнили владельцам собак, что принадлежности для рыбалки нужно держать в недоступном для питомцев месте, так как их может привлечь необычный запах.

Ранее ветеринар дала несколько советов владельцам кошек, которые хотят приучить котят к поглаживаниям.