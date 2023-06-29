Москва 29 июня 2023, 16:19 Урбанисты и москвоведы рассказали о развитии Московского НПЗ и Капотни Сергей Шинов

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В 2023 году Московский нефтеперерабатывающий завод отмечает юбилей — 85 лет. А району Капотня, неразрывно связанному с предприятием, исполнилось почти 700 лет. Его история уходит корнями в 1336 год. Старожилы, урбанисты и москвоведы рассказали о развитии одного из наиболее самобытных районов столицы и о том, как на становление Капотни повлиял МНПЗ.

Село Копотеньское впервые упоминается в духовной грамоте, по которой Великий московский князь Иван Данилович Калита завещал эту территорию старшему сыну — будущему князю Симеону Гордому. Однако архитектурный пейзаж района, который можно видеть сегодня, начал складываться в основном при Советском Союзе, а именно с момента начала строительства Московского НПЗ. Раньше предприятие носило название «Московский крекинг-завод».

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Современная Капотня сочетает в себе стили сталинского ампира, хрущевского функционализма и брежневского брутализма. При этом район всегда оставался совершенно самобытным уголком. Таким же, как, например, поселок Художников на Соколе, где посреди города в одно- и двухэтажных домах жили художники. Было в Капотне что-то и от Курьянова с его кирпичными двухэтажками и милой провинциальной атмосферой. В районе тихо, благостно, много зелени и невысоких домов.

«Я застала Капотню еще селом, мы жили в частном доме, возле церкви. Асфальт тогда был только в центре района — завод положил. Там же стояла сцена, где 1 Мая, 7 Ноября, а потом и в День Победы всегда проходили очень веселые концерты. На площадь выходил буквально весь поселок, и мы, дети, радостно бегали в толпе среди взрослых. А еще во время праздников всегда выставляли палатку с мороженым», — поделилась воспоминаниями жительница района Людмила Мостовая.

Сергей Шинов

«Благодаря заводу появились ясли, детсад и Дом культуры. Когда было тепло, завод организовывал летний кинотеатр под открытым небом. А еще у нас в районе стояла сцена, где на все праздники выступали артисты художественной самодеятельности из заводского клуба. Зимой завод заливал на стадионе каток, где каждый вечер зажигались красивые огни, и мы после школы шли туда кататься. Стадион, кстати, тоже построил завод», — рассказала другая местная жительница Татьяна Пименова.

Капотня стала частью Москвы в 1960 году, но фактически продолжила существовать в режиме моногорода. Это значит, что всю инфраструктуру района, в том числе жилье, детские сады и соцучреждения, строил и содержал главным образом завод.

По словам урбаниста Григория Мельника, уникальность современной Капотни в том, что столичные власти решили сделать район образцово-показательным.

«Компания „Газпром нефть“ по договоренности с мэром начала масштабную реконструкцию завода, поставив амбициозную цель: сделать завод самым чистым в Европе. И эта цель постепенно достигается. Мэр же, в свою очередь, решил на примере Капотни показать, каких высот может достичь благоустройство бывшей „рабочей слободки“. Район привели в идеальное состояние: здесь благоустроены парки, скверы, появились новые современные скамейки, спортивные и детские площадки», — отметил Мельник.

Сергей Шинов

Он добавил, что фасады всех домов в Капотне отремонтировали, везде положили новый асфальт. Кроме того, на месте полузаброшенной лесополосы, где на каждом шагу были следы от костров и мусор, обустроили один из лучших парков Москвы, обратил внимание урбанист.

«Вообще наш район всегда был очень зеленым. Сначала были сады и огороды. Потом, когда появились высотные дома, появились очень уютные палисадники, ставшие одним из символов района. И вот теперь у нас еще и парк: на том месте, где мы раньше просто гуляли и устраивали пикники», — сказала Пименова.

Экскурсовод Музея Москвы Андрей Клюев сообщил, что интересных мест в Капотне гораздо больше, чем кажется многим.

«Капотня — историческое место с архитектурными ценностями, зелеными зонами, развитой инфраструктурой и особенным, очень комфортным и неторопливым жизненным укладом», — подчеркнул Клюев.

Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод тоже помогает делать район более уютным. Например, МНПЗ обустроил возле заводоуправления очень уютный пруд с набережной. Все лето в водоеме живут красивые лебеди.

Предприятие также восстановило памятники участникам Великой Отечественной войны, ушедшим на фронт с завода и из прилегающего поселка. Но главным вкладом Московского НПЗ стала модернизация предприятия, позволившая уменьшить воздействие на окружающую среду на три четверти.

Москвичам и гостям города стоит посетить Капотню, чтобы погулять, полюбоваться районом и насладиться уютнейшей зеленой окраиной.