Общество 24 января 2024, 18:31 Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта Экскурсию для программы Музея транспорта Москвы выберут на «Активном гражданине» Freepik

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На портале «Активный гражданин» появилось голосование, которое предлагает выбрать экскурсию для Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

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Так, москвичи могут выбрать экскурсию «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы», которая познакомит с историей городского транспорта и редкими экспонатами. Прогулка по Комсомольской площади позволит узнать об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетить старинное депо, построенное в 1851 году. Жители столицы также могут отдать голос за тур по Большой кольцевой линии метро, на которой расскажут о ее возникновении и предложат прогуляться по деловому району Москва-Сити.

«В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы», — добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки. Отдать свой голос можно за пять из 12 площадок.