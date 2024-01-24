24 января 2024, 18:31
Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта
Экскурсию для программы Музея транспорта Москвы выберут на «Активном гражданине»
На портале «Активный гражданин» появилось голосование, которое предлагает выбрать экскурсию для Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.
Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.
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Так, москвичи могут выбрать экскурсию «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы», которая познакомит с историей городского транспорта и редкими экспонатами. Прогулка по Комсомольской площади позволит узнать об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетить старинное депо, построенное в 1851 году. Жители столицы также могут отдать голос за тур по Большой кольцевой линии метро, на которой расскажут о ее возникновении и предложат прогуляться по деловому району Москва-Сити.
«В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы», — добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки. Отдать свой голос можно за пять из 12 площадок.
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Максим Ликсутов
Москва
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