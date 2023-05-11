Общество 11 мая 2023, 09:22 Московский производитель нарастил поставки чипов для животных Овчинский: московская компания втрое увеличила поставки чипов для животных Unsplash

Читать 360tv в

Московский производитель в три раза нарастил поставки изделий для чипирования домашних животных. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, его слова привела пресс-служба ДИПП.

По его словам, процесс чипирования домашних животных позволит хозяевам не только быстро обнаружить потерянного питомца, но и доказать свое право собственности на него, исключив подмену.

Реклама

«Спрос на эту услугу в основном наблюдается в весенне-летний период, потому что многие вместе с животными уезжают из города. Растущий спрос готова покрыть столичная компания ISBC, которая на 190% увеличила продажи в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — сказал он.

Представитель компании Николай Бояров уточнил, что RFID-микрочип стерилизован сроком до пяти лет и поставляется в индивидуальной упаковке. Его можно применять для всех видов животных.

«Более 10 лет наша компания развивала направление Animal ID, производила шприцы с микрочипами. Мы изучили потребности отечественных ветеринаров и опыт чипирования домашних животных в других странах, разработав такой формат шприца, который делает инъекцию почти безболезненной», — подчеркнул Бояров.

Ранее депутат Бурматов предложил отдать субъектам России полномочия по регистрации домашних животных.