11 мая 2023, 09:22
Московский производитель нарастил поставки чипов для животных
Овчинский: московская компания втрое увеличила поставки чипов для животных
Московский производитель в три раза нарастил поставки изделий для чипирования домашних животных. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, его слова привела пресс-служба ДИПП.
По его словам, процесс чипирования домашних животных позволит хозяевам не только быстро обнаружить потерянного питомца, но и доказать свое право собственности на него, исключив подмену.
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«Спрос на эту услугу в основном наблюдается в весенне-летний период, потому что многие вместе с животными уезжают из города. Растущий спрос готова покрыть столичная компания ISBC, которая на 190% увеличила продажи в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — сказал он.
Представитель компании Николай Бояров уточнил, что RFID-микрочип стерилизован сроком до пяти лет и поставляется в индивидуальной упаковке. Его можно применять для всех видов животных.
«Более 10 лет наша компания развивала направление Animal ID, производила шприцы с микрочипами. Мы изучили потребности отечественных ветеринаров и опыт чипирования домашних животных в других странах, разработав такой формат шприца, который делает инъекцию почти безболезненной», — подчеркнул Бояров.
Ранее депутат Бурматов предложил отдать субъектам России полномочия по регистрации домашних животных.
Животные
Москва 2023
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