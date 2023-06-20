Общество 20 июня 2023, 15:06 Московский производитель кормов для животных вдвое увеличил выпуск продукции Нацпроект помог московской компании «Мегамикс» вдвое увеличить выпуск кормов для животных Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичная компания «Мегамикс», производящая корма для животных, вдвое увеличила объем выпускаемой продукции за шесть месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда», рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

В департаменте уточнили, что производство выросло до 200 тонн в сутки, а эффективность линии повысилась на 49%.

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Пилотным проектом стал процесс выпуска комбикормов. Их доля достигала 95% в общей выручке компании. Анализ производства позволил снизить неиспользуемые запасы с двух тысяч тонн до 651 тонны. После аудита сырья сократились расходы на упаковочный материал, а автономное обслуживание оборудования устранило внеплановые простои.

В столице проект «Производительность труда» начали реализовывать в начале 2022 года, до конца 2024-го в нем примет участие 441 предприятие.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об импортозамещении в городском хозяйстве столицы.