20 июня 2023, 15:06
Московский производитель кормов для животных вдвое увеличил выпуск продукции
Нацпроект помог московской компании «Мегамикс» вдвое увеличить выпуск кормов для животных
Столичная компания «Мегамикс», производящая корма для животных, вдвое увеличила объем выпускаемой продукции за шесть месяцев участия в нацпроекте «Производительность труда», рассказали в департаменте экономической политики и развития Москвы.
В департаменте уточнили, что производство выросло до 200 тонн в сутки, а эффективность линии повысилась на 49%.
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Пилотным проектом стал процесс выпуска комбикормов. Их доля достигала 95% в общей выручке компании. Анализ производства позволил снизить неиспользуемые запасы с двух тысяч тонн до 651 тонны. После аудита сырья сократились расходы на упаковочный материал, а автономное обслуживание оборудования устранило внеплановые простои.
В столице проект «Производительность труда» начали реализовывать в начале 2022 года, до конца 2024-го в нем примет участие 441 предприятие.
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